Сегодня, 19 февраля, возле здания городской прокуратуры собрались около 30 недовольных водителей. Напомним, вчера вечером люди уже обращались в управление административной полиции. Главная их цель - доказать несправедливость решений «интеллектуальных перекрестков». В прокуратуре водители написали заявление на имяс просьбой на время разбирательств по данному факту приостановить оплату штрафов или вовсе аннулировать их. Возмущенные водители требуют отмены работы камер на таких перекрестках в зимний период. Кроме того, водители требовали сделать подсветку на «зебрах», поскольку в темное время суток пешеходные переходы не видны. - Из-за заснеженных дорог, разметки не видно, но согласно ГОСТу в зимний период должна быть дублирующая стоп-линия по обеим сторонам дороги, у нас такого не наблюдается, а бланки с фотографиями, которые пришли на оплату штрафа не доказывают нарушения ПДД, - рассказала одна из группы водителей Гульвира. По словам водителей, многие из них зарабатывают на автоперевозках, ездят в РФ, но из-за неоплаченных штрафов их не пропускают через границу. Сдаваться они не собираются, и готовы пройти все инстанции для восстановления справедливости.