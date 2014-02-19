Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В декабре 2010 года Мугалжарский районный суд Актюбинской области вынес решение признающее 57-летнего уроженца Костанайской области Серикбая МЫНСЕИТОВА умершим. Однако в 2013 году полиция Астаны дважды оштрафовала МЫНСЕИТОВА за распитие спиртных напитков в общественных местах и переход дороги в неположенном месте. Также на его имя в 2011 и 2012 годах перечислялись ежемесячные  пенсионные и страховые отчисления. Нестыковка была выявлена в ходе мониторинга по гражданским делам о лицах, объявленных пропавшими без вести, а также признанными судами Актюбинской области умершими. Мониторинг был проведен прокуратурой области совместно с управлением генеральной прокуратуры, и охватил 2010-2013 годы. В прокуратуре отметили, что имеются и другие аналогичные факты, установленные в ходе мониторинга. В настоящее время по выявленным фактам прокуратурой области проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.