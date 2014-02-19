Фото с сайта cherkasy.all.biz Фото с сайта cherkasy.all.biz Об этом сегодня на коллегии рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Камидолла ИРМЕНОВ. По словам Камидоллы ИРМЕНОВА, проблемы в медицине есть, и одна из них это материально-техническая оснащенность. Так, в области устарел медицинский автопарк, санитарный автотранспорт устарел на 76%. - Нужно 793 миллиона тенге на 289 единиц санитарного автотранспорта, - рассказал Камидолла ИРМЕНОВ. Он попросил присутствующего на коллегии замакима области Бахтияра МАКЕНА принять это во внимание. Замакима, в свою очередь, пообещал вынести вопрос на обсуждение депутатам. Кроме того, как стало известно, необходимо строительство районной больницы в селе Федоровка Теректинского района. Что касается кадров, на сегодняшний день в ЗКО не хватает 135 врачей. Но, по словам ИРМЕНОВА, они подписали меморандум с медицинскими университетами Актобе и Алматы. За последние три года в ЗКО прибыли 249 специалистов, из которых 110 были направлены в село. При этом в области существует перебор некоторых специалистов, например,  лаборантов. Глава облздрава потребовал от руководителей медучреждений пересмотреть нагрузку специалистов.