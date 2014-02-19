Осматривая объекты КПО б.в., Карабалин вспомнил, как в 1978 году он начинал здесь трудиться. - Карачаганкский проект мне как сын. В 1978 году я здесь работал, мы устанавливали первые скважины. Тогда, конечно, ничего этого не было. Сейчас это огромный проект, - вспомнил Узакбай КАРАБАЛИН. На встрече с руководителями КПО министр предложил строить дома для работников компании. - У вас сейчас много молодых людей работает, которые учились в разных странах. Они приезжают сюда работать. Им нужно создать условия, чтобы высококвалифицированные специалисты оставались здесь. Я предложил бы строить для них дома, обеспечить их беспроцентными кредитами. Возможности для этого есть и хорошие примеры есть по другим регионам, - сказал министр нефти и газа Узакбай КАРАБАЛИН. - У нас есть три мощных проекта - ТШО, Кашаган и Карачаганак, поэтому мы им уделяем особое внимание.поставил вопрос о казахстанском содержании на Карачаганакском проекте. Кстати, аким говорил исключительно на казахском языке - речь переводили с государственного языка на английский. - Каждый раз, встречаясь с инвесторами, мы обсуждаем этот вопрос - вопрос казахстанского содержания на проекте КПО. И каждый раз мы слышим утвердительный ответ, но, к сожалению, темпы вовлеченности наших предприятий в тендерах КПО не такие высокие, как хотелось бы, - отметил НОГАЕВ, обращаясь к руководителям КПО б.в. После осмотра КПО, министру показали Аксайский индустриальный парк (учредитель - Джанлуко КОЛОМБО), а в 4 часа намечена встреча с основными недропользователями ЗКО.