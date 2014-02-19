Фото с сайта prokuror.gov.kz Фото с сайта prokuror.gov.kz Генпрокуратура установила ряд лиц, причастных к рассылке ложных сообщений. Решается вопрос о возбуждении дел, передает корреспондент Tengrinews.kz. "В настоящее время правоохранительными органами на основании соответствующих заявлений проводится комплекс оперативно- розыскных мер по установлению всех лиц, причастных к дезинформации о финансовом положении банков. Ряд лиц уже установлен, в отношении них проводятся необходимые проверочные мероприятия, внесены иски, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал на брифинге официальный представитель Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндиков. Он также отметил, что Генеральная прокуратура ответственно заявляет, что все лица, виновные в распространении ложных сообщений, понесут материальную и иную установленную законом ответственность, включая уголовное преследование. При этом в Генпрокуратуре считают, что ложные сообщения нанесли существенный вред банкам. "Данные сообщения спровоцировали ажиотаж среди вкладчиков названных банков и массовое снятие денег с банковских счетов. В результате эти действия нанесли существенный вред системообразующим банкам, повлекли социальную напряженность в обществе, а также подорвали доверие население к финансовым институтам страны", - сказал Суиндиков. Также он отметил, что рассылаемая гражданам информация являлась ложной, не имела и не могла иметь под собой никаких оснований. Соответственно распространяемые сведения являлись заведомо ложными и были направлены на дестабилизацию ситуации в банковской сфере. Напомним, после того, как Нацбанк провел корректировку курса тенге, граждане начали получать через приложение WhatsApp сообщения о том, что якобы в ближайшее время объявят о банкротстве трех банков. "Если есть сбережения в этих банках, срочно надо снимать", - отмечалось в тексте. Причем источник такой информации был неизвестен. Между тем, в соцсетях распространился слух о возможном крахе других банков. Люди ринулись в отделения банков снимать средства с депозитов и карточек. В связи с этой ситуацией глава Нацбанка выступил в СМИ с заявлением, он назвал эту информацию ложной, недостоверной и провокационной. Кайрат Келимбетов призвал не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие. А руководство Kaspi bank объявило, что готово выплатить 100 миллионов тенге тому, кто добудет информацию о SMS-террористе.