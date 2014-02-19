Медикам передали дыхательные аппараты СИПАП, рентген-аппарат и аппараты фототерапии. Как пояснил, они уже работают с таким оборудованием, благодаря которому выживаемость недоношенных детей значительно выросла. - Мы рады тому, что проект «Дыши, малыш» пришел и в наш регион, - рассказывает Николай Борисович. - Мы как работники службы родовспоможения высоко оцениваем эффективность этого проекта. Дети, родившиеся с весом менее 1 килограмма, считаются самыми сложными пациентами детской реанимации. Самым распространенным нарушением у таких детей является расстройство дыхания. Благодаря аппаратам СИПАП успешно решают большинство этих проблем. В областном перинатальном центре в среднем за год рождается более 5 тысяч детей. И как отмечают медики, недоношенных становится все больше. Так, за прошлый год через реанимацию перинатального центра прошло 182 недоношенных ребенка из них 30 детей с весом до килограмма. Республиканский проект «Дыши, малыш» уже помог спасти тысячи жизни. И как отметил вице-президент благотворительного фонда «АЯЛА» Жангельды САРСЕНОВ, большую спонсорскую помощь оказали спонсоры и партнеры: Kaspi bank, Британо-Казахское общество, Народный банк Казахстана, авиакомпания «Эйр Астана», компании KIOGE, ENRC, Технодом, A-Global Resources, Ericsson Kazakhstan, ТОО «Қамқор Менеджмент» и АТФ банк. - Хочу поблагодарить всех наших спонсоров и партнеров, - рассказывает. - И каждый тенге, который нам передают партнеры, который люди оставляют в коробках для пожертвований, используется строго по назначению - для помощи детям.