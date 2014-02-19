Артем САВЕЛЬЕВ, 23 года, индивидуальный предприниматель, занимается разработкой мобильных приложений. Артем живет в городе Авдеевка Донецкой области, что находится примерно в 800 километрах от Киева. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, Артем активно обсуждает политику.- Смотря где. Мы живем на востоке, сейчас уже делят, говорят, в Восточной Украине. Так вот у нас все тихо, спокойно, обычная жизнь - с утра на работу, вечером домой. Заводы, предприятия работают. Каждый занят своим делом.- Майдан касается каждого украинца! Мы пристально следим за событиями в Киеве. Любые разговоры рано или поздно сводятся к тому, что сейчас происходит в столице. А то, что произошло сегодня ночью, уже, наверное, знаете, там открыли огонь, это уже ни в какие ворота. Сначала это был мирный митинг, коих у нас бывает достаточно часто. Люди стояли с транспарантами, флагами, выдвигали какие-то свои требования, а сейчас уже в масках, камуфляже, вооруженные. У них есть сотники, отряды свои. И называют это мирным митингом. Уже отпустили всех задержанных. Янукович выполнил большую часть их требований, он идет на переговоры, но чего хочет оппозиция, непонятно.- Я не могу говорить за всех, и у нас есть те, кто поддерживает оппозицию, но большинство на Востоке, да, поддерживает Януковича. Оппозиция требует, чтобы он ушел. Так сейчас уже правительства нет в стране, премьер ушел по требованию митингующих. Если президент сложит полномочия, то у нас будет безвластие, чего, я считаю, допустить нельзя никак.- Я считаю, что протестующие провоцируют. Беркут просто стоял. Все эти месяцы. Митингующие начали сжигать транспорт. У них было чем его сжечь - обеспечены коктейлями Молотова. Мне кажется, митингующие посчитали, что они равны власти, они были уверены, что их не тронут, почувствовали свою безнаказанность и начали активные боевые действия.- На вчерашний день была только огромная психологическая нагрузка. Есть жалость к людям. Постоянно ходишь в каком-то напряжении. Вместо того, чтобы думать о развитии, строить планы какие-то, мы только и делаем, что обсуждаем Майдан. Людей волнует, что после того, как все это закончится, нужно будет восстанавливать Киев. А за чей счет? За счет налогоплательщиков!- Вообще мы все время живем в каком-то «майданутом настроении». Первый Майдан, второй Майдан, после, до… В 2004 году, когда была первая так называемая оранжевая революция, мне было 13 лет. Я уже тогда был в курсе, кто что делает и почему. То есть в это движение у нас вовлечены даже дети. У них нет выбора, потому что митинги обсуждают их родители, учителя и так далее. Что касается меня лично, я ходил на Майдан в Донецке, когда были первые МИРНЫЕ митинги, и то в выходные. Кто может позволить себе митинговать в рабочее время, если у тебя есть работа или бизнес?- Вообще Майдан уже разделился. Есть мирные митингующие, которые хотят изменений в стране, но не хотят эту саму страну разрушать. А есть воинственно настроенные силы, которым по барабану - лишь бы до власти добраться. А те, кто стоят постоянно, наверное, им платят. Как иначе?- Неправда, но каждый канал гнет свое, поэтому, чтобы получить объективную информацию, мы смотрим много каналов, сравниваем, анализируем. Но в основном народ получает информацию в Интернете. Я лично выбрал для себя несколько сайтов, где дают только хронологию событий. Мне не нужны ничьи домыслы, хочу знать только факты.- Они хотят европейского уровня жизни!- Люди хотят улучшения жизни, хотят максимального социального обеспечения, хотят нормального медицинского обслуживания, хотят победить коррупцию. В принципе, как и везде. Минимально у нас сейчас получают пенсию примерно 150 долларов, люди недовольны уровнем здравоохранения. Бывали случаи, когда за бесплатную услугу в больнице требовали деньги. Бизнесмены говорят о постоянных проверках...- Мы мелкие. С нас нечего взять (смеется)!- Люди хотят, чтобы Майдан закончился. Уже все равно разгонят их или так, мирно договорятся. Но чтобы закончилось. Это не может длиться вечно.- Мне как человек, который сам себя сделал, очень импонирует Кличко. Он хороший человек, видно, что он хочет как лучше. Но в политике другие правила. Это вам не бокс.