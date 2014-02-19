Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Преступление произошло в минувшую пятницу, 14 февраля. Трое мужчин с пистолетом и в масках с прорезями для глаз ворвались в одну из квартир г. Актобе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В квартире находилась 55-летняя хозяйка, которую преступники связали скотчем. Угрожая ей пистолетом, злоумышленники похитили 100 тысяч тенге и золотые изделия. - В результате действий оперативников были задержаны фигуранты столь циничного преступления - жители Темирского района 23 и 27 лет, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. - В ходе проведения следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания, у них были изъяты похищенное и травматический пистолет, а также маски с прорезами для глаз. Все это приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В настоящее время подозреваемые находятся в ИВС. Следствие продолжается, устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным ранее.