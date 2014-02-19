Фото с сайта elise.com.ua Фото с сайта elise.com.ua По мнению одного из лидеров оппозиции, диалог с президентом не был конструктивным. Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявляет, что президент Украины Виктор Янукович неадекватно оценивает ситуацию, сложившуюся в Киеве. "Янукович абсолютно неадекватно реагирует на ситуацию. Все, о чем он говорил — это о том, чтобы лидеры оппозиции призвали людей на Майдане прекратить противостояние и сложить оружие", — приводятся слова Кличко на сайте партии ночью в среду. Также он отметил, что переговоры не удались и президент просил людей покинуть площадь. Вместе с тем, лидер "УДАРа" высказал недоумение, какое оружие имел ввиду президент, "если в центре Киева силовики жестоко расстреливают митингующих". Кличко также заявил: "Я же считаю, что власть должна немедленно отвести силовиков, и прекратить кровавое противостояние, потому что гибнут люди. И я сказал об этом Януковичу. Пока льется кровь — какие могу быть переговоры? Но, к сожалению, понимания ситуации у него нет". Как отмечается в сообщении, после встречи с президентом лидер "УДАРа" отправился на Майдан Независимости, где продолжается противостояние протестующих и правоохранителей. Ранее сообщалось, что лидер парламентской фракции "УДАР" Виталий Кличко отправился на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем. "Кличко прехал на Банковую. Пошел к Януковичу", — написала пресс-секретарь политика Оксана Зиновьева в Твиттере. В то же время источник в оппозиции подтвердил, что на встрече с главой государства находится Арсений Яценюк. Позже к ним присоединился лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Ранее Анна Герман отмечала, что Янукович выступит с обращением к гражданам после переговоров с оппозицией. Источник: delo.ua