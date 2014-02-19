Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом стало известно сегодня, 19 февраля, в управлении здравоохранения на коллегии по итогам реализации первого этапа госпрограммы «Саламатты Казахстан». По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Камидоллы ИРМЕНОВА, в 2013 году умерли 127 детей в возрасте до 5 лет, 85% или 108 из которых составляют дети в возрасте до 1 года. - Основными причинами детской смертности являются осложнения, возникшие в перинатальном периоде, врожденные пороки развития, несчастные случаи, - рассказал Камидолла ИРМЕНОВ. - Необходимо отметить, что высокий показатель детской смертности по следующим медицинским учреждениям - Зеленовская ЦРБ, Таскалинская Казталовская, Теректинская, Каратобинская ЦРБ и городская поликлиника №5. По словам ИРМЕНОВА, озабоченность вызывает смерть детей от несчастных случаев. Так, в прошлом году шесть младенцев погибли от механической асфиксии, трое детей  от кровоизлияния в желудочки головного мозга от полученных бытовых травм. Один ребенок погиб в ДТП. За одну неделю в травмпункты обращаются от 30 до 80 детей с травмами и отравлениями. По мнению врачей, нужно солидарная ответственность родителей за здоровье детей. Как стало известно, в 2013 году была допущена одна материнская смертность в Бурлинском районе. - Три года в нашей области не было материнской смертности. И в прошлом году показатель был ноль, но этот случай испортил нам картину. Дело не в показателях, конечно, факт говорит о том, что где-то мы недоработали. Мы потеряли женщину, - сказал ИРМЕНОВ.