Власти отлично понимают, что нужно что-то делать с содержанием жилфонда, но что именно, пока никто не придумал. Система КСК не оправдала себя, но пока ей нет альтернативы. Пока власти думают, люди сами пытаются решать проблемы. Они уходят с «плохих» КСК и выбирают себе кооператив, составляя такой особый рейтинг работы. И иногда эти решения бывают очень правильными. - Раньше наш дом числился в КСК «Коммунальник», кроме того, что собирал деньги, там ничего не делали. Сейчас мы перешли в КСК «Центр». Для осуществления перехода собрали подписи жильцов, все жители нашего дома безоговорочно поддержали идею замены кооператива собственников квартир и подали заявку в «Центр». Раньше мы платили деньги, но результатов не наблюдали, с приходом «Центра» жалобы жильцов иссякли, - сообщила главная по подъезду в доме по улице Кердери, 137. В Уральске насчитывается 105 кооперативов собственников квартир, которые обслуживают более 850 домов.Нежелание горожан оплачивать услуги КСК понятно, это результат грубости работников, когда невозможно достучаться до председателя в момент какой-то аварии. Больше всего претензий на ужасное состояние подъездов многоэтажек, но ведь на их ремонт не так много средств требуется. Поставить стекла в подъездах, побелить да покрасить стены - это прямые обязанности КСК. И где взять на это деньги они должны решать сами, раз уж взяли на себя руководство кооперативом. Анализ работы любого КСК показывает, что это недееспособный орган. Оплата труда персонала кооператива не зависит от объема и качества выполненных работ. Собственники квартир не имеют реальной возможности проверить фактические затраты КСК на содержание объектов. Нет ни четкого взаимодействия работников КСК с жильцами, ни прозрачности финансовой деятельности. Поэтому не каждый житель захочет платить деньги, не зная, куда и зачем. Вот такое распространенное мнение о работе КСК у жителей многоэтажек.- Наш КСК функционирует с 1999 года. Я занял место управляющего не так давно, в июне 2008 года. Раньше у нас обслуживались 27 домов, сейчас уже 42. Наши дома расположены от улицы Ихсанова,73 до «Универмага», - рассказал председатель КСК «Центр» Федор РАДОСТЕВ. - Никаких сложных операций, чтобы перейти в кооператив не требуется. Люди приходят, оставляют заявку о том, чтоб наш КСК принял кураторство над их домом, мы выезжаем на адрес, проводим осмотр состояния дома, оцениваем материальные затраты на наиболее значимую для начала работу, если жильцов устраивает, то мы подписываем с ними договор. Опросив жителей одного из числящихся на балансе домов в КСК «Центр» «МГ» выяснил, что нареканий к работе персонала кооператива нет. Такое тоже бывает! Род деятельности в данном кооперативе расписан в перечне услуг, входящих в абонентскую плату, с которым может ознакомиться любой житель. В их обязанности входят: - профилактические работы системы отопления (подвал, техэтаж); - ремонт систем горячего-холодного водоснабжения и канализации в местах общего пользования; - мелкий ремонт кровли, ремонт подъездов; - профилактический ремонт электричества и уборка прилегающей территории; Стоимость всех этих услуг составляет 22 тенге за 1 кв.м. На базе КСК работает аварийная служба, работающая и в выходные дни. В «Центре» говорят, что могут даже консьержа посадить в подъезде - только платите. Справедливости ради Федор РАДОСТЕВ отметил, что высокая задолженность населения перед своими кооперативами затрудняет проведение ремонтных работ. Не секрет, что жилой фонд Уральска имеет большой износ, а на капитальный ремонт в среднем нужно от 10 миллионов тенге и более, которые практически невозможно собрать с жильцов. Суды завалены делами КСК В Уральском городском суде №2 корреспондентам "МГ" сообщили, что в основном иски подают председатели КСК, и жалобы у всех одни и те же - жильцы не платят ежемесячные сборы. - Только за 2 месяца 2014 года председатели КСК обратились в суд с 194 исками в адрес жильцов. Больше всего исков в адрес жильцов поступает от КСК "Север", "Центр", "Алмаз", - сообщила пресс-секретарь суда Асель КАПУЛОВА. - Бывают, конечно, и иски от жильцов, но очень редко. В основном жильцы жалуются на то, что представители КСК собрали деньги и ничего не сделали, и собрали больше положенного. Но, повторюсь, от жильцов иски поступают крайне редко. За 2 месяца 2014 года от жильцов поступило всего 2 иска.- Не соглашусь с вами, что ТОО не выгодно. Мы открыли именно ТОО по обслуживанию жилого дома. Коллектив - умелые хозяйственники. Не надо никаких собраний жильцов, протоколов, голосований, что всегда влечет за собой разногласия - кто в лес, кто по дрова. Это же настоящий базар! Наше ТОО может само расторгнуть договор с некоторыми неплательщиками, так потом они бегают и просят, чтобы не расторгали, так как понимают, что в непредвиденных случаях им помощи и ждать будет не от кого. Двор в порядке, подъезды моют каждый день, часто подбеливают стены, подвал в идеальном состоянии (даже фотографировали в показательных целях), домофоны и лифт работают. Зарплата работников хорошая. Жалуются, что дорого, да, но в ответ мы говорим: а за меньшую плату будет, как в соседнем доме, и все знают, что это значит. По жалобам проверки - так и у нас есть. Но наш договор все поясняет, что и как ТОО должно делать. И точка, - заявил председатель КСК «Центр». Больше всех жалоб в акимат поступают от жильцов домов КСК «Алмаз», «Светлана», «Дорожник» и ЖКХ №5, председатели которых не только слабо реагируют на сигналы жильцов, но и грубо с ними обращаются.