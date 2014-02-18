Фото с сайта www.mgm.gov.kz Фото с сайта www.mgm.gov.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. По предварительным данным, Узакбай КАРАБАЛИН осмотрит Карачаганакское месторождение, посетит Аксайский индустриальный парк, а после в Уральске проведет совещание с недропользователями. В программе пребывания в ЗКО министра также встреча с молодежными объединениями и участие в отчете акима области Нурлана НОГАЕВА перед населением 20 февраля.