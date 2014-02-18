Фото с сайта ©REUTERS Фото с сайта ©REUTERS Массовые беспорядки в Киеве 18 февраля привели к человеческим жертвам, сообщает РИА Новости. По противоречивым данным, погибли до пяти человек. При этом МВД Украины подтверждает гибель при беспорядках в Киеве только одного человека, его тело обнаружено возле офиса правящей Партии регионов в центре города. Депутат парламента от Партии регионов Олег Царев написал на своей странице в Facebook, что при захвате офиса партии погибли два человека. Кроме того, депутат Рады от оппозиционной партии "Батькивщина" Леся Оробец заявила, что в захваченном радикалами доме офицеров якобы находятся тела трех погибших. Глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что потрясен сообщениями о смерти участников беспорядков в Киеве и призывает власти и оппозицию к сдержанности и диалогу. "Сдержанность и диалог, а не насилие - путь к урегулированию кризиса", - написал Шульц на своей странице в Twitter. Тем временем председатель СБУ Украины Александр Якименко и исполняющий обязанности министра внутренних дел Виталий Захарченко призывали лидеров оппозиции немедленно успокоить протестующих, прекратить беспорядки в Киеве и вернуться за стол переговоров. "Предостерегаем горячие безответственные головы оппозиции - у власти есть силы, чтобы навести порядок. И мы, если будет продолжаться беспорядок, будем вынуждены прибегнуть к жестким действиям", - говорится в совместном заявлении. Напомним, беспорядки в Киеве возобновились с новой силой 18 февраля. Радикальные активисты потребовали вернуть парламентско-президентскую форму правления и восстановить конституцию 2004 года. Митингующие врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие, ранения получили пять бойцов внутренних войск. Всего к настоящему моменту пострадало около 50 правоохранителей. 21 ноября 2013 года Украина приостановила процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Власти объяснили свое решение ощутимым снижением товарооборота с основными партнерами страны - Россией и СНГ, сложной ситуацией в экономике и издержками, которые Украина еще может понести от заключения ассоциации. Действия правительства спровоцировало митинги, переросшие в беспорядки в Киеве и других городах Украины, получившие название "Евромайдан".