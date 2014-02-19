Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава семейства осужден на 25 лет за особо тяжкое преступление. До его выхода на свободу осталось 15 лет. У него есть 14-летняя дочь. Жена подала заявление на лишение отца родительских прав. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области. В суде отметили, что мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в отношении него назначено принудительное лечение от алкоголизма. По сведениям пресс-службы областного суда, мать решила, что уголовная история мужа в дальнейшем негативно скажется на судьбе их дочери. С учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил иск матери. Решение суда не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ