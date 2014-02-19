Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ЧП произошло в ночь на среду в селе Караукельды Байганинского района Актюбинской области. Трое мужчин отравились угарным газом в бане, расположенной на территории частного жилого дома №2 по улице М.Маметовой. В результате отравления один из пострадавших скончался на месте. Двое других госпитализированы. Погибшему было 35 лет, пострадавшим - 37 и 53.