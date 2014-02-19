Фото с сайта Zakon.kz Фото с сайта Zakon.kz Водители, любители мусорить и другие нарушители, возмущаются, почему административный суд рассматривает дела без адвоката. Прокомментировать этот вопрос мы попросили адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Джохара УТЕБЕКОВА. Действительно, часто люди возмущаются, почему административный суд рассматривает дела без адвоката. Поясню. По общему правилу в деле об административном правонарушении защитник предоставляется только по требованию лица, привлекаемого к административной ответственности. Как этого добиться? Делюсь алгоритмом для выходящих на митинги, водителей, хулиганов и любителей семечек. Во вручаемом вам полицейским (или любым другим сотрудником государственного органа, составляющим протокол, - налоговиком, сотрудником акимата и пр.) на подпись протоколе об административном правонарушении ищите поле «Защитник нужен, не нужен (нужное подчеркнуть)» или «В юридической помощи нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)». В этом месте надо подчеркнуть «нужен» и обязательно вписать от руки «требую предоставить мне адвоката, нуждаюсь в его юридической помощи». Если не нашли такое поле в протоколе, то напишите это в том же протоколе в месте для объяснений или в ином его пустом месте. Дополнительно это стоит указать в объяснительной, но вы должны понимать, что она может «потеряться». Полицейские нередко сами подчеркивают «не нужен» и ждут вашей подписи в этом поле. Поэтому трижды читайте и осмысливайте текст в каждом поле, где ставите подпись, и при несогласии подчеркивайте и вписывайте нужные вам слова. Впоследствии на процессе надо будет под диктофон (разрешение административного суда на ведение аудиозаписи не требуется) заявить, что вам нужен адвокат, и вы отражали это в адмпротоколе. Советую еще заранее сдать через канцелярию заявление о предоставлении адвоката на имя председателя административного суда (если не знаете конкретного судью, как чаще всего и бывает). Удовольствие это бесплатное - платить адвокату будет государство. Даже если вы считаете, что адвокат вам не нужен, все равно вписывайте это требование в протокол. Вы как минимум усложните этим дальнейший ход дела. Не говорю уже о том, что и бесплатный адвокат может вам реально помочь. Источник: ИА «Zakon.kz»