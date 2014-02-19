Иллюстративное фото с сайта odvesti.com Иллюстративное фото с сайта odvesti.com При остановке поезда на станции Шалкар ограбили спящего пассажира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель станции Шалкар залез в стоящий на станции в пассажирский поезд сообщением "Алматы-Актобе" и просматривал вагоны. Так как была полночь, большая часть пассажиров спали крепко. В пресс-службе областного суда рассказали, выпивший мужчина, воспользовавшись моментом, украл сумку у пассажира, в которой было более 50 тыс. тенге. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.   Айдар БАЙЖАНОВ