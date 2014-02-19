Иллюстративное фото с сайта awe-inspired.deviantart.com Иллюстративное фото с сайта awe-inspired.deviantart.com В Украине был составлен топ самых мощных машин. Результаты исследования удивили местных жителей: в рейтинге лидирующие места занимает… казахстанец со своим дорогостоящим автопарком, сообщает Экспресс К. В хвосте списка "плетутся" украинцы: у одного из них McLaren MP4-12 с мощностью 600 лошадиных сил, сообщает сайт autospynews.net. У другого – суперкар Aston Martin ONE-77, под капотом у которого 750 лошадок. А дальше в рейтинге – иностранец из казахских степей. На четвертом месте его машина Lamborghini Aventador Oakley Design. На ступеньку выше въехала красавица из того же гаража – Ferrari F12 Berlinetta Mansory Stallone. Приблизительная цена машины – 700 тысяч долларов! Почетное второе место опять было отдано казахстанцу и его Mercedes-Benz G Mansory Gronos, мощность которого составляет 840 лошадиных сил. Как выяснил сайт auto.bigmir.net, обладателем эксклюзивного автопарка является сын казахского миллионера-нефтяника Талгата Байтазиева – Михаил. Первое место в топе самых навороченных машин закрепилось за жителем Днепропетровска, который заказал себе Porsche 918 Spyder. Однако "лошадку" ему пока не доставили, поэтому будем считать, что наш земляк, который без стеснения рассказывает о своем недешевом хобби в соцсетях, самый счастливый автовладелец Украины.