Напомним, что 12 января в Уральске заработали видеокамеры на трех перекрестках города - Сырым Датова - Гагарина, проспект Достык - Ихсанова, Евразия - Курмангазы. На каждом перекрестке установлено 12 камер. На 35 камер вместе с установкой бюджет заплатил 69 миллионов тенге. Данные камеры отслеживают такие нарушения как проезд на красный свет, пересечение стоп-линии и запрещенный маневр. Программа, которая установлена на компьютерах в процессинговом центре административной полиции, определяет номер машины, нарушение и размер штрафа. После подтверждения данных полиция высылает уведомление по месту жительства владельца машины. Такие уведомления приходят водителям Уральска по несколько штук в месяц. - В этих уведомлениях есть фото, но на ней ничего не видно, ни стоп-линии, ни стоп-знака, ни светофора, - говорит водитель со стажем Нурбек. - Как мне понять, нарушал я или нет. Все эти штрафы пришли мне за тот период, когда еще не были установлены таймеры. Это, конечно же, хорошо, но как быть с этими штрафами. За месяц у меня набралось штрафов на сумму свыше 140 тысяч тенге! Я такой зарплаты даже не получаю, да и по фото не видно моих нарушений. На одной фотографии я остановился за 5 метров до стоп-линии. Также водители не понимают, как можно ездить и не нарушать, если на дорогах не видно разметки, дороги не чистят, я стоп-знак закрывают стоящие рядом машины. - Эту систему необходимо было вводить весной, когда дороги сухие и видно разметку, а не сейчас, - говорит другой возмущенный водитель Владимир. - В Астане или Алматы такие перекрестки тоже есть, но в плохую погоду - в метель или буран - их выключают. Они также должны учитывать гололед и все погодные условия. - По фото видно, что я не переезжал стоп-линию, впереди меня на фото стоят другие машины, а штраф пришел мне все равно, даже если посмотреть на фото видно, что я на них рукой показываю, потому что заметил, что они эту линию переехали, а я нет, - присоединяется к беседе другой водитель Ержан. Водитель грузовой "Газели" Олег наехал задним колесом своего автомобиля на двойную сплошную линию из-за гололеда, и ему также пришло уведомление. Более 40 водителей собираются писать коллективную жалобу и обратиться в прокуратуру города. И они уверяют, что это далеко не все возмущенные люди. Водители требуют аннулировать их штрафы, выключать камеры в плохую погоду, сделать нормальную разметку на дороге, или хотя бы достойно чистить проезжую часть. Сами сотрудники процессингового центра завели четырех активистов и объяснили им технические моменты. - Я не могу сделать фотографию шире, чтобы на ней были видны знаки и светофоры, из-за этого будет не точно отображаться государственный номер автомобиля, - говорит программист УАП ДВД ЗКО. - Основная проблема в том, и я как водитель со всеми согласен, нет нормальной разметки. Но это не наша вина. Сотрудники УАП ДВД ЗКО также заявили, что несогласные водители могут доказать свою правоту в судебном порядке. Штраф за пересечение стоп-линии - 5 МРП(9260 тенге); Проезд перекрестка на красный свет - 10 МРП (18520 тенге); Выезд на полосу встречного движения - 15 МРП (27 000 тенге).