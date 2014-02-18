В центр временной адаптации несовершеннолетних г. Уральск привезли двух малышей из села Жанибек одноименного района. - Хавин и Артура НУРГАЛИЕВЫХ привезла инспектор опеки и попечительства района, - рассказал директор ЦВАН Бекет ДАУЛЕТКАЛИЕВ. - Отец не живет с ними вот уже три года. Дети жили с мамой Турсынгуль 1984 года рождения. Они некоторое время жили в Уральске вместе с мамой Турсынгуль на съемной квартире. Потом вновь вернулись в Жанибек. Там они жили во времянке, в которой не было отопления. Органы опеки, педагоги постоянно проверяли семью. Турсынгуль злоупотребляет алкоголем. А в конце января 2014 года она оставила детей у подруги, сама пропала. Женщина обратилась в полицию, после чего детей забрали и привезли сюда. Сейчас стало известно, что мать нашлась. Как стало известно, женщина не горит желанием забирать детей домой. В скором времени будут собраны документы, и женщину лишат родительских прав. Хавин 6 лет. Она очень шустрая девочка. Сейчас ее определили в СОШ №19. - Хавин, ты помнишь свой дом? - спрашиваю у девочки. - Холодно, очень холодно, - говорит девочка. - Где холодно? - Дома очень холодно было, - отвечает Хавин. По словам девочки, они жили втроем - мама, трехлетний Артур и она. Потом их привезли сюда. Здесь очень хорошо. Когда мы начинаем спрашивать про маму, настроение ребенка падает. Она готова вот-вот заплакать. - Она к нам не приезжает, - шепчет малышка. - Артур не плачет. По словам Бекета ДАУЛЕТКАЛИЕВА, сейчас в ЦВАНе содержатся 30 детей, оставшихся без попечения родителей или без надзора. Почти у всех детей здесь есть хотя бы один родитель. Но многие из них злоупотребляют алкоголем, и детей сейчас содержит и воспитывает государство. Те дети, чьих родителей все же лишают прав, проходят здесь адаптацию. Некоторым достаточно одного месяца, чтобы привыкнуть к новой жизни. А другие все равно плачут и просятся домой к маме. - Сейчас стало много детей, которых привезли из районов, - продолжает директор ЦВАН. - Очень много случаев, когда к нам привозят сразу по несколько детей из одной семьи. Родители редко приходят сюда. Чаще их лишают прав. Но есть немало примеров, когда матери кодировались от зависимости, и детей отсюда забирали. Сейчас они очень примерная семья. Мы направляем документы таких семей в местные отделы образования, и их проверяют. Ну а пока дети ждут и верят, что когда-нибудь мамы и папы придут и заберут их домой.