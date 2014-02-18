Иллюстративное фото с сайта kloop.kg Иллюстративное фото с сайта kloop.kg Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным специализированного административного суда города Актобе, в одном из супермаркетов города мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил упаковку конфет стоимостью 91 тенге и анчоусы стоимостью 100 тенге. Суд оштрафовал мужчину на 5556 тенге. Постановление не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ