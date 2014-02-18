Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Аким одного из сельских округов Атырауской области подозревается в растрате денег, выделенных на озеленение улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В отношении акима Кировского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.176 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". По данным финансовых полицейских, чиновник в декабре 2013 года, используя служебное положение, заведомо зная, что работы по озеленению улиц с. Киров не выполнены, перечислил денежные средства на счет одного ИП. По данным ДБЭКП, глава села совершил растрату денежных средств, выделенных по программе «Развитие регионов». Сумма причиненного ущерба государству оценивается в 926 тысяч тенге. Айдар БАЙЖАНОВ