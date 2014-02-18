Фото с сайта www.fcbunyodkor.com Фото с сайта www.fcbunyodkor.com Девальвация повлияла на уход из павлодарского футбольного клуба "Иртыш" двух футболистов – Камолиддина Мурзоева и Шавката Саломова. Как сообщил руководитель пресс-службы "Иртыша" Мухит Омаров, агенты этих игроков обратились к руководству с просьбой повысить зарплату в связи с девальвацией. "Клуб на такие вещи не согласился. В связи с этим игроки Саломов и Мурзоев решили покинуть команду. На сегодняшний день у нас вакантны места трех легионеров", - сказал Омаров. Источник: pavlodarnews.kz