kaspi bank объявил награду в 100 млн тенге за выявление инициаторов провокационной и лживой SMS-рассылки. Об этом банк сообщил на своей страничке в Facebook. «В последние дни жители Казахстана получают огромное количество подозрительных SMS-сообщений, в частности в WhatsApp Messenge, о якобы предстоящем банкротстве трех банков. Любую касающуюся данного инцидента информацию отправляйте на e-mail: [email protected]», - пишет банк. kaspi bank просит доброжелателей сообщить свои контактные данные. Анонимность при этом гарантируется. Тем не менее, в Уральске в филиалах kaspi bank наблюдается небольшой ажиотаж в связи с распространенным ранее сообщением о возможном банкротстве банка. Люди, опасаясь за свои деньги, отстаивают огромные очереди, чтобы закрыть депозиты. - Я слежу за всеми новостями СМИ о девальвации и, несмотря на заявление банка о том, что слухи о банкротстве ложь, не хочу остаться «у разбитого корыта», лучше перестраховаться и снять деньги с депозита, - сообщила одна из клиентов Гульмира. А вот кадры из Астаны. Там тоже люди массово забирают свои деньги.        