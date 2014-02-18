За год отток кредитов зафиксирован по транспортной отрасли - на 6% (на 28,2 миллиарда тенге), по строительству - на 1% (13,7 миллиардов тенге). Слабо развивается кредитование промышленности. Годовой рост по обрабатывающей промышленности всего 6,8% (на 55,6 миллиардов тенге), по горнодобывающей - 6,3% (на 18,2 миллиарда тенге). Рэнкинг-основа: Кредиты БВУ в отраслевом разрезе на конец периода. Декабрь 2013 Одна из причин ухода в розницу - более качественные заемщики. Доля просроченных кредитов в непроизводственном секторе по итогам декабря 2013 года составила 14,1%. Для сравнения: в строительстве просрочка занимает 39,2%, в горнодобывающей промышленности - 28,6%. tabl1 tabl2 Источник: ranking.kz