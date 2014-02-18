ДТП произошло в 11:30 на улице Курмангазы, недалеко от ресторана CASH. 50-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автомобиля "ВАЗ-2104". На место ДТП прибыли сотрудники УАП ДВД и скорая помощь. Женщина получила травму плеча и была госпитализирована с места ДТП. - Я ехал в сторону «Школьника», не превышая скорость, внезапно на дорогу выскочила женщина, из-за обледенелой дороги я не смог вовремя затормозить, - рассказывает водитель "ВАЗ-2104". На месте аварии работают сотрудники УАП ДВД ЗКО.