Фото с сайта www.minplan.gov.kz Фото с сайта www.minplan.gov.kz Слухи о скором банкротстве банков прокомментировал министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "По-моему, нет. "Альянс" объявил о реструктуризации, а больше ничего другого не было. Не было ничего. (Такие - Прим.автора) банковские желания мы не видели", - сказал Досаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания правительства. Накануне в WhatsApp распространялось сообщение о том, что якобы в ближайшее время объявят о банкротстве АО "Альянс Банк", Kaspi Bank и "Банк ЦентрКредит". "Если есть сбережения в этих банках, срочно надо снимать", - отмечалось в тексте. Причем, источник такой информации был неизвестен. Напомним, несколько дней назад в соцсетях появились слухи о банкротстве "Банка ЦентрКредит". Позже председатель правления банка Владислав Ли опроверг эту информацию. 11 февраля в Казахстане произошла девальвация. Национальный банк Казахстана принял решение отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне.