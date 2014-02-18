Фото dailyitem.com Фото dailyitem.com 19-летняя жительница американского штата Пенсильвания заявила, что убила более 22 человек. Сенсационное признание Миранда Барбур сделала после того, как ее вместе с мужем задержали и обвинили в жестокой расправе над 42-летним мужчиной из города Порт-Тревортон, сообщает Вести.Ru со ссылкой на издание Daily Item. Девушка рассказала, что в возрасте четырех лет ее изнасиловал родственник. А убивать людей она начала в 13 лет, вступив в секту сатанистов. По словам Миранды, первый раз она застрелила человека вместе с лидером секты (его имя она не называет). "Все произошло на улице. Он подошел, взял за руки и мы вместе нажали на спусковой крючок, - вспоминает девушка. - После этого я продолжила убивать". Убийства, по ее словам, происходили в разных штатах - На Аляске, в Северной Каролине, Техасе, Калифорнии. На вопрос следователя, сколько именно человек она лишила жизни, юная сатанистка ответила, что после 22-й жертвы перестала считать, но может показать места захоронения на карте. Своих жертв девушка сначала изучала, затем заводила дружбу и соблазняла. "Я убивала только тех людей, которые делали нехорошие вещи и которые не заслуживали жизни здесь", - говорит Миранда. В настоящее время полиция проверяет показания арестованной. По некоторым данным, количество ее жертв может достигать сотни человек.