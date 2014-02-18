Фото с сайта sayasat.org
Митинг 15 и 16 февраля не оставил многих равнодушными. Особенно в интернете идут серьезные обсуждения прошедших волнений, как со стороны общественных деятелей и экспертов, так и простых обывателей. Причем оценки даются самые разные. Редакция «Саясат» обратилась к активным участникам митинга Елене Ахметовой и Жанар Секербаевой.
Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Откуда вы?
Меня зовут Елена Ахметова, я обычный школьный учитель, обычная женщина, обычный человек с Алматы. Моя история началась еще год назад. Я в школе столкнулась с коррупцией, потому что у нас не работает механизм борьбы с ней, хоть и борются. Уже год я живу мыслью, что мы в каком-то неправильном направлении идем. Когда я узнала, что будет митинг, то я посчитала своим гражданским долгом пойти на него и выразить свою точку зрения.
А как вы узнали про намечавшийся митинг?
Я прочитала в Facebook, что будет митинг и пришла. И, по-моему, какие-то третьи силы его организовывали, а вот истинных организаторов, я, к сожалению, не знаю.
С каким настроением вы туда пошли?
Я обрадовалась, что, наконец, у нас начинает просыпаться народ. Хоть и было мало народа, но я считаю, что это уже какой-то прорыв. Я шла с воодушевлением.
Вы были на двух митингах – 15 и 16 февраля. Какие отличия заметили?
Основной митинг был 15 числа. Мне понравилось. Правительство должно задуматься, раз уж такие «звонки» пошли. А второе мероприятие – скорее был флешмоб. Не понимаю, за что забрали трех девушек. Они скорее выступили как художники. Они выразили свой протест, который во всем мире так и практикуется. И взять вот так забрать кощунственно в полицию. Я была разочарована в наших правоохранительных органах и в их действиях.
Будете ли выходить еще на митинг?
В нашей стране хождение на митинг подразумевает опасность. К примеру, в Греции люди ходят на митинги и никого там не сажают, никого не убивают и они туда ходят, чтобы высказать свое мнение, а потом расходятся по домам. А у нас выйти на митинг равносильно подписанию смертного приговора...
На прошедшем в Алматы митинге молодежь начали бить и запихивать в автобусы. И это риск. Я видела в лицах нашей молодежи разочарование в том, что они живут не в такой уж и демократической стране. Если будет митинг, если я доживу, то я пойду. А что делать? Таковы реалии у нас.
Как вы оцениваете общественно-политическую ситуацию в Казахстане? И что ожидаете от нее?
Я как учитель могу сказать, что народ у нас живет плохо. К примеру, те же учителя перебиваются с копейки на копейку. Средняя зарплата в алматинских школах 50-60 тыс. тенге, при этом нагрузка большая. Люди у нас вышли на митинг не от хорошей жизни. То есть там были не оппозиционеры, которые стремятся к власти. Я, например, к власти не стремлюсь, и мне все равно, кто будет президентом, кто у нас в правительстве сидит. Мне, как нормальному человеку, хочется комфортно жить в своей стране. Я хочу приносить пользу своей стране, получая за это адекватную зарплату, хочу нормальное медицинское обслуживание. Но если мы уже вышли на митинг, то это значит, что где-то уже не то. Народ у нас, я считаю, крайне недоволен.
Какие у вас политические вкусы? К какой партии или к какому лидеру вы симпатизируете?
Честно говоря, у меня нет симпатий. Но мне нравится лидер СМК – Мурат Телибеков. Сейчас я познакомилась со многими общественными деятелями, которые вышли из народа. Также мне нравится из партии КНПК Айкын Коныров. Я почему-то ему верю.
А какие у вас взгляды?
Демократические. У государства хорошие постулаты. И если бы то, что говорят власти, работало, то мы бы великолепно жили. Но что мешает всему этому работать, я не могу понять. То есть по телевизору смотришь – все хорошо, все правильно, а в жизни этого нет. Почему расходятся слова с делами?
Будете ли вы заниматься политикой?
Я считаю, что каждый человек должен заниматься политикой, потому что у наших людей принцип «Моя хата с краю», а с другой стороны, у тех же полицейских, которые разгоняли толпу, есть жены, которые недовольны медициной и образованием. Они тоже пожинают плоды этой политики. Я тоже хочу сидеть дома и ждать, когда кто-то все сделает, потому что это безопасно. Но я понимаю, пока мы, каждый из нас не выйдет и не начнет принимать участие, у нас ничего не изменится. Эта наша трусость и слабость довела до такого состояния.
Что, по-вашему, нужно, чтобы подобные акции как прошедший митинг в Алматы, выросли в более серьезное движение?
Для нашего народа единственным толчком может послужить ситуация, когда нечего будет кушать. Голод пересилит страх и наши люди выйдут. Я думаю, что это был не последний митинг, потому что девальвация еще не аукнулась. Мы еще не заметили ее последствий. Зарплата осталась на прежнем уровне, а цены вырастут. Мне кажется, что через полгода, когда народ ощутит окончательно это, вот тогда они и выйдут. Мое мнение таково – обязательно что-то да будет.
Удовлетворены ли вы прошедшим митингом?
Я расстроилась, что народу было мало. Но я удовлетворена, что в нашем спящем Казахстане наконец-то хоть какой-то митинг произошел. Я считаю, что это прорыв нашего гражданского сознания. В первых рядах в основном выступали женщины. Поэтому полагаю, что следующим президентом у нас должна быть женщина. Может быть, тогда у нас будет порядок (смеется).
Мы поговорили с Жанар Секербаевой, которая запомнилась на митинге, обращаясь к полицейским: «Смотри мне в глаза, сын казахского народа! Что ты хочешь сделать со мной на моей земле?! Где твоя душа?!»
Фото с сайта sayasat.org
Жанар, расскажите о себе. Чем занимаетесь, откуда вы?
Я по образованию журналист. Пишу для «Бизнес и власть», «Инфо-Цес» как автор. Родилась в Атбасаре. Училась в школе там же. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева в Астане. Затем магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова, по стипендиальной программе «Болашак». После чего приехала в Алматы. После Москвы в Астане было тесно. В данное время учусь в магистратуре КазНПУ им. Абая по специальности «Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения».
Почему решили пойти на митинг, с каким настроением вы туда пошли?
Я увидела ролик, как пожилая женщина выступала у Нацбанка. И мне стало стыдно. Она стала гласом народа. Я не хочу громких метафор. Но прежде чем вы что-то хотите высказать, вы копите это внутри. Копите, копите, а потом уже не можете. Девальвация – не есть основная причина того, что произошло в минувшую субботу. Я узнала о том, что соберутся люди, из соцсетей. И решила пойти вместе со своей подругой Гульзадой Сержан. Она – преподаватель в одном из алматинских вузов. Мы сделали осознанный выбор. Мы шли общаться с людьми, хотели увидеть их в глаза. Настроение было мирным, хорошим, светлым. Я не подозревала, что людей, меня в том числе, так грубо схватят полицейские.
Мы пришли к памятнику Абая, но он был перекрыт. Стали спрашивать, почему, не получаем никакого ответа. Говорим, что делает здесь техника снегоуборочная и тоже не слышим вразумительного ответа. Зачем людей провоцировали уже тогда? Не понимаю. У меня спросили мнение журналисты, я ответила на камеру. Это лично мое мнение, моя гражданская позиция, а не призыв к революции. Я имею право высказаться, когда меня спрашивают. Мне обидно, что нас будто заставляют испытывать страх. Заграждения у Абая, экскаватор, полицейские, люди в солнцезащитных очках… Обстановку словно нагнетали. Но мы же не нападали ни на кого, не разбивали, не поджигали, не призывали к революции.
Как вы оцениваете общественно-политическую ситуацию в Казахстане? И что ожидаете в общественно-политической сфере Казахстана?
Мне сложно говорить о политике, но понимаете, я не могу не реагировать на несправедливость. Будь то индексация образовательных кредитов в то время, когда я еще была студенткой ЕНУ в Астане, планирование строительства курорта Кок-Жайлау в Алматы или положение учителей и врачей. Не секрет, что они получают по 20-30 тысяч тенге. Это «искусство» – прожить на них. Думаю, так быть не должно.
Я верю в справедливость и в молодежь. Верю в образование, которое необходимо каждому из нас. В нем – будущее моей страны.
Какие у вас политические предпочтения? К какой партии или к какому лидеру симпатизируете, почему?
Я не слежу за партиями целенаправленно. Я не состою ни в одной из них. Скорее я восхищаюсь героями прошлого: поэтами, жырау, батырами. Это Шокан Уалиханов, Казтуган, Махамбет. И моя мама! Она сделала себя сама. Честнейший человек, труженица.
Будете ли вы заниматься политикой?
Нет таких планов.
Что, по-вашему, нужно, чтобы подобные акции как прошедший митинг в Алматы, выросли в более серьезное движение?
Скажу только одно. Если митинг мирный, зачем его разгонять? Можно ведь было выслушать людей. Нужна такая мирная практика. Казахстан всегда славился гостеприимством, терпением, а тут и сказать ничего не дали, сразу стали хватать, причем, подбегали сзади. Подлое отношение. Я испытала шок, ужас от этого.
Удовлетворены ли вы прошедшим митингом?
Я рада была видеть интеллигентных людей, молодежь. Подчеркну – я не организатор мероприятия и не герой митинга. Все, кто пришел, проявил свою гражданскую позицию. Это очень важно.
Источник: sayasat.org