Фото с сайта expertonline.kz
15 февраля в Алматы прошел митинг против состоявшейся девальвации тенге. По разным оценкам на не санкционированное мероприятие пришло несколько десятков человек. Некоторых из них задержали и в тот же день оштрафовали от 3 до 20 МРП. Растет ли протестный потенциал среди казахстанцев и будет ли казахский Майдан? С этим вопросами редакция "Саясат" обратилась к казахстанским политологам и экспертам.
Марат Шибутов, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества:
Митинг обычный, маленький по численности. Но в отличие от других его организовали не политики и не какие-либо организации. Он стихийный. Поэтому есть сомнения в том, что протест продлится долго - без группы организаторов тяжело постоянно поддерживать оппозиционную деятельность.
Пока повода для перерастания в что-то более серьезное не вижу - власть не дает поводов в виде жестоких наказаний, протестующие пока не собирают большое количество людей.
Люди будут ходить на акции, их будут задерживать, выписывать небольшие штрафы до 20 МРП и на этом все будет кончаться.
Дастан Кадыржанов, политолог:
Безусловно, зреет серьезный протест – то, что произошло это лишь "проба пера". В Казахстане до Майдана и далеко, и нет. Недалеко - потому что протест практически общенародный. Далеко - потому что в стране нет организаторов. Те, что были (те люди, которых принято называть оппозицией) уже давно прошли свои "университеты".
Проблема не просто в них, а в том, что им длительное время никто не верил. А вот когда стало все воочию заметно - стали упрекать их же за пассивность. Народ сам лишил их в свое время поддержки (в том числе и массовой), а теперь пожинает плоды, но как-то странно - опять ищет виноватого. По составу митинг в субботу был молодежным именно поэтому - сейчас происходит как бы поиск своего места у всех.
Пыл одних уже утерян, пыл новых еще не приобрел зрелость. Лучшее время для новых лидеров. Но если и в них не поверит народ, то судьба его незавидна.
Бурихан Нурмухамедов, директор института национальных исследований:
Конечно же, Майдан пока не зреет в Казахстане. Чтобы был Майдан нужно несколько достаточно серьезных условий, которых в Казахстане пока еще, к счастью, нет. Одно из первых условий – Майдан происходит в странах, которые не являются поставщиками углеводородов и энергоресурсов.
То есть Майдан происходит в странах, которые зависят от поставок извне. Я бы не стал недооценивать то, что произошло в Алматы.
Это естественная реакция части населения на произошедшую резкую шоковую девальвацию тенге. У населения должны быть механизмы выражения недовольства в цивилизованной форме.
Если это недовольство не проявляется на уровне парламента, где находятся представители народа, то нужно изменить форматы и механизмы для выражения недовольства. Состав участников несколько иной, потому что сейчас уже вовлекаются возмужавшие молодые люди.
Это показательный фактор. Мы пока не знаем, уровень развитости коммуникаций внутри этой части населения и степень ее консолидированности. Я прогнозирую, что некое усиление протестных настроений произойдет весной, когда потеплеет. В целом, это все не должно привести к расколу общества, хоть оно и живет в двух разных мирах.
Талгат Мамырайымов, руководитель аналитической службы ОФ "Real politik":
Митинг по факту против девальвации стал выражением гражданского протеста. Даже чтобы там не говорили, что этот митинг кем-то организован или спланирован....Все это ерунда!
Видно, что участниками митинга движет искренние соображения гражданско-политического характера. Их участие не было ангажировано кем-то. Уже есть выводы параноидального характера о том, что чуть ли не все эти акции планируются врагами действующего режима.
Этот митинг показал, что у нас в обществе в последние полтора-два года нарастает рост гражданско-политического участия, то есть люди искренне выступают в различных акциях, чтобы защищать свои интересы и свои права.
Но я не думаю, что это примет какой-то массовый характер в виде массового казахского Майдана или Болотной. Потому что хоть и происходит рост гражданско-политического сознания, но он происходит в относительном плане. Это тренд. Но он не охватывает большие массы, иначе говоря, у нас не наблюдается массированного распространения гражданской политической культуры.
То есть только единицы охвачены такой энергией, поэтому сложно сказать, что будет казахский Майдан. Он возможен при ухудшении социально-политической ситуации. То есть тут, если цена упадет на нефть до 30-40 долларов за баррель.
Ерлан Карин, политолог:
Сейчас много эмоций вокруг последних событий, ситуация как бы идет самотеком. Отсюда и противоречивая картинка в освещений: в социальных сетях все бурлить, кипит, инициативу в освещении алматинских событий перехватили обычные интернет сайты и отдельные блогеры.
Тем не менее, если уж отбросить все эти эмоции, произошедшие в Алматы события нельзя сравнивать ни с Болотной, ни с Майданом. Совсем другой масштаб, совершенно другой характер, и самое главное в том, кто выступает движущей силой этих акций.
Это стихийные акций, в форме гражданского протеста, многие из тех кто вышел или пришел на акцию, пришли сами, без мобилизации каких-либо сил или организаций. Но в этом и плюс, и минус складывающейся ситуация для власти.
Плюс в том, что ослабевшие и раздробленные в последние годы оппозиционные структуры ни то, что не могли, а даже и не попытались возглавить эти протесты, мобилизовать еще больше людей. Но, в этом и кроются риски: протесты если будут продолжатся могут приобрести неуправляемый характер, и в водоворот этих процессов могут затянуть совершенно разные социальные группы.
Надо бояться ни сколько Майдана и Болотной, а сколько опасаться развертывания сценариев похожих на Жанаозен или того, что произошло в прошлом году на концерте у "Прайм плаза": провокации, столкновения, протестов без лидеров и требований.
Я уже неоднократно писал и говорил, что меняется общий характер социальных и политических процессов в обществе. Растет не протестность, а меняется характер требований, интересы граждан начинают структурироваться.
Если посмотреть на динамику последних 5 лет, то вроде картина нормальная: наблюдается снижение количества акции протеста. Но… зато увеличивается процент несанкционированных акций протеста.
Несколько лет назад 30%, затем 40%, потом 60%, а позапрошлом году 80% акций имели несанкционированный характер. Эта оппозиция раньше направляла письмо с просьбой предоставить место, а простым людям уже не до юридических тонкостей.
А тут еще сказывается, что идеологические службы увлеклись всеми этими онлайн технологиями, списками блогеров и всевозможными блог-турами: проблемы надо решать не в соцсетях, не в виртуальном мире, а в реальном пространстве, с конкретными людьми и социальными группами.
В целом, конечно власти контролируют ситуацию, госаппарат быстро выработает новые подходы, локализует протесты, а также перехватит информационную инициативу.
Речь о том, что нельзя потом вновь самоуспокаивается, а надо попытаться системно подойти к осмыслению всех этих процессов.
Источник: sayasat.org