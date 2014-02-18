Кадр телеканала "Астана" Кадр телеканала "Астана" Таинственно пропавший месяц назад из первой городской больницы житель Астаны четыре недели пролежал в сугробе под окнами этого медицинского учреждения. Найти его удалось случайно, благодаря коммунальщикам, которые приехали убирать снег со двора. Все это время родные Бакытжана Орынбаева разыскивали его и не находили себе места. Жанаткалый Сагинбеков показывает место, где погиб его брат. Тело увезли, но он успел сделать несколько фотографий. На них видно, что мужчина упал с высоты, у него сломана нога, есть отметины на животе. Непонятно: он скончался быстро или не смог позвать на помощь и медленно умирал на морозе. На эти вопросы может ответить только экспертиза. Если бы не коммунальщики, приехавшие убирать снег, семья бы еще не скоро узнала, куда пропал Бакытжан Орынбаев. Искали его ровно четыре недели. Брат теперь уже покойного пациента первой городской больницы рассказывает, что искали Бакытжана где угодно, но только не в самом медицинском учреждении. Бакытжана Орынбаева госпитализировали в первую городскую больницу Астаны в ночь на 19 января из-за осложнения после ожога руки. Через несколько часов родным позвонила медсестра и сообщила, что больной сбежал. Санитарка якобы отвела мужчину до лифта, а когда двери открылись пациента рядом уже не было. В больнице следы Бакытжана теряются возле лифта, что произошло дальше, как он оказался на улице - неизвестно. Источник: Телеканал "Астана"