Казахстанские шорт-трекисты Нурберген Жумагазиев и Айдар Бекжанов не смогли пробиться в 1/4 финала в забеге на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Сочи, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бекжанов в своем забеге занял третье место, уступив россиянину Виктору Ану и британцу Джону Или. А Жумагазиев и вовсе финишировал последним. Ранее квалификационные забеги прошли у женщин на дистанции 1000 метров, где принимала участие Инна Симонова. Однако казахстанка не смогла пробиться в 1/4 финала, уступив на фотофинише американке Эмели Скотт.