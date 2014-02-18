Фото AFP© Фото AFP© Главный тренер сборной Казахстана Куралай Узурова рассказала об атмосфере вокруг казахстанца на Олимпиаде в Сочи. Казахстанский фигурист Денис Тен ставший бронзовым призером Олимпиады в Сочи заработал свою медаль многолетней работой, сказала корреспондент Vesti.kz главный тренер сборной Казахстана Куралай Узурова. "Денис долго пробивался к этой награде, шел к ней поэтапно, постоянно доказывая судьям свою состоятельность, - сказала Узурова,  - теперь он вошел в элиту мирового фигурного катания. После соревнований к нему подошла Татьяна Тарасова, которая поздравила всех казахстанцев и Дениса с медалью. Когда он катал произвольную программу, я видела реакцию зала. Сидела в секторе со спортсменами и тренерами. Рядом находились тренер Дениса Фрэнк Кэррол и известный специалист Игорь Шпильбанд. Когда Денис завершил программу, весь сектор в том числе и тренера стоя ему аплодировали, такой реакции не было ни на одном фигуристе". Кроме того, Узурова отметила поддержку зрителей: "Очень много людей расстроились, когда снялся Евгений Плющенко, так как большое количество болельщиков пришли именно на него. Когда стало известно о травме, россияне стали болеть за Дениса, плюс наша группа поддержки, у меня до сих от тех воспоминаний мурашки по коже. Нам пришлось долго ждать, и после проката очередного спортсмена мы понимали, что медаль все ближе. А когда американец закрывавший программу на первых минутах допустил грубую ошибку, поняли что "бронза" у нас". По словам тренера, медали в фигурном катании нужно заслужить. По этому все три призера заслуженно занимают свои места: "После короткой программы было понятно что первые два места займут Ханю и Чан, и даже когда они неважно выступили в произвольной сомнений не было. В нашем спорте нельзя сразу придти и стать призером, как бывает в шорт-треке: все упали и ты прибежал на подиум. Денис к этому шел и уже имеет авторитет. Многим нашим  начинающим спортсменам нужно на него равняться". Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен принес Казахстану пока единственную награду награду сборной Казахстана на Олимпиаде в Сочи.