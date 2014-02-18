Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz Глава Нацбанка Кайрат Келимбетов выступил с заявлением, передает корреспондент Tengrinews.kz. Глава Нацбанка обратился к населению страны, отметив, что среди абонентов сотовой связи через SMS появилась недостоверная информация о финансовом положении ряда казахстанских банков, что привело к ажиотажу среди вкладчиков. "Данная информация, Национальный банк подтверждает, является ложной, недостоверной, провокационной и направленной на дестабилизацию банковской системы нашей страны", - сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Глава Национального банка напомнил, что согласно законодательству, депозиты физических лиц в любой валюте гарантируются государством. "Национальный банк обращается к гражданам Казахстана с просьбой не поддаваться на подобные провокации и сохранять спокойствие ", - призвал Кайрат Келимбетов. Он также заявил, что во всех казахстанских банках достаточно средств как в национальной, так и в иностранной валюте, и в случае необходимости Нацбанк окажет соответствующую поддержку банкам в предоставлении ликвидности. "Со своей стороны Национальный банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с целью предотвращения и пресечения подобных провокационных действий", - добавил он. Отметим, накануне среди абонентов сотовой связи в WhatsApp распространили информацию о том, что якобы АО "Альянс банк", Kaspi Bank и "Банка ЦентрКредит" обанкротились. Кроме того, были сообщения и о других банках. Причем источник такой информации был неизвестен. Тем временем, SMS-атака спровоцировала в отделениях многих банков ажиотаж.