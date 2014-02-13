В Атырау исполнительные власти разработали и приступили к реализации целого комплекса мероприятий, направленных на недопущение и сдерживание роста цен. Никаких случаев повышения цен пока что не было, заверяет руководство рынка. По словам директора Аспана Салимгереева никаких предпосылок для этого нет. Тем более для продукции, производимой в Казахстане. Колебания есть, но это сезонные, они повторяются каждый год. Ажиотажа на обменных пунктах и заправках также не наблюдается. Заглянули и в небольшие магазинчики, цены на прежнем уровне. Стоит отметить, что вклад в политику регулирования цен вносит и стабилизационный фонд, задающий нижнюю ценовую планку. - Обошли, посмотрели, роста цен нет. По некоторым позициям даже идет снижение. Это все находятся под контролем, и я думаю, что никаких причин для ажиотажа, для повышения цен, у нас нет, - сказал. Что касается принимаемых мер, то по городу Атырау на сегодняшний день созданы штабы при областном и городском акиматах, работают несколько мобильных групп, мониторинг цен ведется ежедневно два раза в сутки. Кроме того, начала работу горячая линия, куда может позвонить каждый, кто стал свидетелем скачка цен.