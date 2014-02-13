evrbankПисьмо-уведомление об этом пришло клиенту «Евразийского банка» в Уральске. Правда, в местном филиале ничего об этом не знают. К корреспондентам портала «Мой ГОРОД» обратилась клиент «Евразийского банка» из Уральска. Вчера, 12 февраля, ей пришло письмо из Алматы, в котором сказано, что «Настоящим АО «Евразийский банк» уведомляет Вас об уступке всех прав (включая, права требования) АО «Евразийский банк» по договору АО ДБ ТАИБ Казахский Банк». Кроме того, в письме сообщается, что «после уступки АО «Евразийский банк» всех своих прав (включая права требования) по Договору, все остальные положения договора, включая график погашения займа, остаются без изменений и сохраняют юридическую силу». При этом в письме говорится, что полное обслуживание займов клиентов, включая прием платежей по договору, производится АО «Евразийский банк». Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» обратились за разъяснениями в филиал АО «Евразийский банк» в Уральске. Однако там ответили, что им ничего об этом не знают, и попросили принести и показать им письмо из головного офиса. Между тем, не нашли, что ответить и в головном офисе АО «Евразийский банк», номер которого был указан в письме. На другом конце провода посоветовали обращаться к управляющему директору ЖУБАНИЯЗОВОЙ, под чьей подписью и пришло письмо-уведомление. АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк» работает в казахстанской банковской системе с 1997 года. Он является дочерним банком крупной финансовой группы «TAIB BANK BSC(c)» с головным банком в Королевстве Бахрейн, в которую входят банки и инвестиционные фонды, действующие в США, Великобритании, Турции, Индии и на Ближнем Востоке. Основным собственником «TAIB BANK BSC (c)» в 2007 году стала финансовая группа «Дубай» (Dubai Financial Group), входящая в состав одной из крупнейшей на Ближнем Востоке финансовой корпорации «Дубай Холдинг» (Dubai Holding). Поэтому АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк», представляя интересы Dubai Financial Group, призван служить финансовым мостом между Казахстаном и странами Персидского залива.