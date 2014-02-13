Фото с сайта gdefon.com Фото с сайта gdefon.com Тарифы на газ повысятся в нескольких областях Казахстана из-за девальвации, сообщил председатель агентства по регулированию естественных монополий Мурат ОСПАНОВ. - По газоснабжению. Изменение курса доллара по отношению к тенге окажет влияние на тарифы газоснабжения только в импортозависимых регионах, таких как Костанайская, Южно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Алматинская области и город Алматы, - сообщил Оспанов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. По его словам, причина кроется в структуре конечной цены: покупка газа составляет от 60 до 70 процентов в структуре конечной цены. Стоимость газа на границе составляет 85 долларов в США за 1000 кубических метров. - Необходимо отметить, наличие предпосылок не связано с изменением курса доллара. В настоящее время проводится работа по утверждению оптовых цен на газ, которые могут повлиять на тарифы для конечных потребителей города Алматы, Алматинской и Мангистауской областей, - добавил глава АРЕМ. Источник: tengrinews.kz