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Экономика

Россия не пустила в Казахстан 35 тонн «ножек Буша» из-за нарушений

Иллюстративное фото с сайта samara.meatinfo.ru Россельхознадзор не допустил ввоз в Казахстан 35 тонн мяса птицы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям задержало в городе Пыталово железнодорожный контейнер с куриными замороженными четвертинами (так называемые «ножки Буша»), которые везли в Казахстан. Причиной стали грубые нарушения ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза: были найдены несоответствия в информации о предприятии-производителе и дате производства продукции, на некоторые па
Marat
Россия не пустила в Казахстан 35 тонн «ножек Буша» из-за нарушений
Иллюстративное фото с сайта samara.meatinfo.ru
Иллюстративное фото с сайта samara.meatinfo.ru
Иллюстративное фото с сайта samara.meatinfo.ru Россельхознадзор не допустил ввоз в Казахстан 35 тонн мяса птицы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям задержало в городе Пыталово железнодорожный контейнер с куриными замороженными четвертинами (так называемые «ножки Буша»), которые везли в Казахстан. Причиной стали грубые нарушения ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза: были найдены несоответствия в информации о предприятии-производителе и дате производства продукции, на некоторые партии товара не было ветеринарных сопроводительных документов, а дата оформления ветсертификата опережала дату производства продукции. Товар возвращен на сопредельную территорию. Кроме того, инспекторы Управления Россельхознадзора по Астраханской области задержали партию яблок в 20 тонн. Груз следовал из Беларуси в Казахстан, однако маршрут следования был изменен и груз оказался на территории Астрахани. Выяснилось, что под видом молдовских яблок были ввезены санкционные польские. Фрукты будут уничтожены. Еще 58 тонн польских яблок пытались ввезти в Россию из Казахстана. Груз задержали в Омской области и вернули в Казахстан.
Казахстан Россия

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