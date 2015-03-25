Россия не пустила в Казахстан 35 тонн «ножек Буша» из-за нарушений

Иллюстративное фото с сайта samara.meatinfo.ru Россельхознадзор не допустил ввоз в Казахстан 35 тонн мяса птицы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям задержало в городе Пыталово железнодорожный контейнер с куриными замороженными четвертинами (так называемые «ножки Буша»), которые везли в Казахстан. Причиной стали грубые нарушения ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза: были найдены несоответствия в информации о предприятии-производителе и дате производства продукции, на некоторые па