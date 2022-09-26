Они уклонялись от мобилизации. Россиян, перешедших границу в обход пункта пропуска, задержали в Казахстане Фото: пресс-служба КНБ РК Задержание произошло 25 сентября. Департамент пограничной службы Костанайской области выявил троих граждан России, которые пересекли границу в обход действующего пункта пропуска.
- Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне, - говорится в сообщении пресс-службы КНБ Казахстана.
Подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.