- Была первая. Согласовала свои действия с полицейским и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам, – написала Александра Астахова в Загрузка твита... .

Фото Alexandra Astakhova в Twitter Россиянка принесла к посольству Казахстана в России цветы и плакат с благодарностью.На плакате написано: «Казахстан! Спасибо за доброту! Спасибо, что приютили наших мужчин». Позже девушка написала, что оставила аналогичный плакат у посольства Армении. Ранее в пабликеопубликовали видео, снятое у посольства Казахстана в Великобритании. Граждане России у оставляют там цветы, письма и плакаты в знак благодарности Казахстану. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.