В экологической акции приняли участие и сами уральцы, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Сегодня, 29 сентября, в Уральске организовали субботник. Его особенность в том, что провёл акцию россиянин Алексей Сибирский
, который таким образом решил отблагодарить уральцев за доброту и гостеприимство. Субботник состоялся на берегу небольшой речки в районе рынка «Землячка». В нём приняли участие около 30 человек.
– Для меня это обычная работа, я не разделяю планету на какие-то страны. Жил какое-то время в Таиланде, там тоже убирал необитаемые острова, на свои деньги нанимал катера, людей. Делал это и в России, там были полностью покрытые мусором реки, сажали деревья. Из-за последних событий сейчас нахожусь в Казахстане и буду делать то же самое. В планах пока остаться здесь и помогать казахстанцам улучшать природу... Причина переезда в Казахстан - я не хочу идти сражаться за непонятные цели. Я за мир во всём мире, мы все должны уметь договариваться, а если это не получается, то пусть человек сам идёт и решает эту проблему, - говорит 27-летний Алексей Сибирский.
Мужчина признаётся, что не ожидал такого большого количества желающих принять участие в его акции. В будущем он планирует провести мини-тур по Казахстану и осветить местные экологические проблемы.
– Здесь не только ребята из России, но и местные. Во многих городах мира у меня есть эко-чаты, в том числе и в Казахстане. Я вижу, что люди в этих городах делают эту работу и без меня. Я с 21 сентября нахожусь в Уральске, открыл карту и нашёл ближайшую реку. Это устье реки и здесь скапливается мусор, взял такси и приехал сюда. Люди любят действие, поэтому я решил именно таким образом отблагодарить казахстанцев, и каждый может сделать подобный поступок, независимо есть у него деньги или нет, - заключил экоблогер.
33-летняя Дарья из Казани является давней подписчицей Алексея Сибирского. Женщина уже выучила несколько слов на казахском языке.
– Я больше двух лет подписана на Алексея, всегда мечтала поучаствовать в его экоакции. Так сложилось, что мы оказались в одном городе и я решила прийти сегодня на субботник. Также хотела выразить благодарность жителям Казахстана. Я приехала сюда вместе с мужем и с ребёнком. Причины всё те же. Пока планируем жить в Уральске, наблюдать за ситуацией, сняли жилье.
Среди собравшихся был 24-летний Леонид Брянцев из Иваново. Он один из тех, кто, не желая воевать, решил покинуть родину. Леонид по профессии инженер и надеется найти работу в Казахстане.
– В тёмные времена очень важно делать добрые дела. Казахи показали нам готовность помочь, я решил таким образом сказать «рахмет». У меня всё же есть надежда на лучшее. Буду оформлять документы, чтобы как можно дольше остаться здесь. Хочу поездить по городам Казахстана, - говорит Леонид.
Денис Абизяев из Самары два дня назад приехал в Уральск вместе с братом, сняли жильё. Молодой человек тепло отзывается о нашем городе. Ни родственников, ни друзей у них здесь нет. По образованию Денис юрист.
– Выражаю народу Казахстана благодарность за то, что они приняли меня и моих соотечественников, бегущих от этой гнусной войны, которую развязал наш нерадивый руководитель. Я очень надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится, а пока мы хотим зарегистрироваться в Уральске и получить разрешение на пребывание в городе до 90 дней. В России у меня остались родители, дом. С собой я взял только пару вещей и несколько книг. В Уральске первым делом пошёл в книжный магазин и купил книги, - рассказал мужчина.
На субботник пришли и жители Уральска. 21-летняя Людмила Каренских узнала из соцсетей, что намечается экологическая акция и без раздумий решила прийти.
– У меня сегодня выдался выходной и я решила провести его с пользой в компании хороших людей, - поделилась девушка.
С собой участники принесли перчатки и мусорные пакеты.
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