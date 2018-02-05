Россиянин организовал крупное подпольное казино в Атырау

После его закрытия в доход государства было возвращено свыше 17 млн тенге, 360 тысяч российских рублей, 68 долларов США, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru - Организатором незаконного игорного бизнеса оказался гражданин Российской Федерации. Подсудимый был признан виновным по ст. 307 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса" и осужден к 4 годам условного срока без разрешения покидать место прописки, - сообщили в управлении профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области. Таким образом, из теневого оборота в доход госуда