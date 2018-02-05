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Происшествия

Россиянин организовал крупное подпольное казино в Атырау

После его закрытия в доход государства было возвращено свыше 17 млн тенге, 360 тысяч российских рублей, 68 долларов США, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru - Организатором незаконного игорного бизнеса оказался гражданин Российской Федерации. Подсудимый был признан виновным по ст. 307 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса" и осужден к 4 годам условного срока без разрешения покидать место прописки, - сообщили в управлении профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области. Таким образом, из теневого оборота в доход госуда
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Россиянин организовал крупное подпольное казино в Атырау
После его закрытия в доход государства было возвращено свыше 17 млн тенге, 360 тысяч российских рублей, 68 долларов США,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru - Организатором незаконного игорного бизнеса оказался гражданин Российской Федерации. Подсудимый был признан виновным по ст. 307 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса" и осужден к 4 годам условного срока без разрешения покидать место прописки,  - сообщили в управлении профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области. Таким образом, из теневого оборота в доход государства были возвращены 17 297 070 тенге, 360 000 российских рублей, 68 210 долларов США и вещественные доказательства, которые ранее были использованы организаторами в незаконном игорном бизнесе. Напомним, в середине прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований ДГД и прокуратуры в центре Атырау было выявлено подпольное казино. В ходе осмотра помещения были изъяты покерные столы, электронные рулетки «Бинго 37» марки «ЗУМ», фишки, а также другие игровые системы, необходимые для функционирования казино и денежные средства. Ерлан ОМАРОВ
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