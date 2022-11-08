Россиянин угнал кроссовер в Уральске

Mazda CX-9 иностранец угнал 31 октября. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции ЗКО, в три часа ночи 31 октября с гаража во дворе дома на улице Хусаинова угнали Mazda CX-9. Угонщика вскоре задержали, им оказался гражданин России 2002 года рождения. Авто водворено на штрафстоянку, а в отношении подозреваемого завели расследование по статье 200 УК РК (угон). 12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.