Руководитель МГК ДЭП: «В этом году »Жулдыз« и »Сарытау« топить не будет»

Руководитель МГК ДЭП Булат АМИРГАЛИЕВ рассказал журналистам "МГ", что проблемные во время паводка районы города находятся на особом контроле. 11 марта в Уральске установилась теплая погода, и вместе с тем началось обильное таяние снега. Корреспонденты "МГ" проехались по проблемным районам города и посмотрели, как обстоят дела. Житель микрорайона "Жулдыз" Ахмет рассказал, что в прошлом году их не топило, потому что снега было немного, а в этом году люди боятся подтопления. К тому же "КамАЗы" свозили снег недалеко от их микрорайона. Булат АМИРГАЛИЕВ подтвердил, что, действительно, бригады вывози