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Социум

Руководитель МГК ДЭП: «В этом году »Жулдыз« и »Сарытау« топить не будет»

Руководитель МГК ДЭП Булат АМИРГАЛИЕВ рассказал журналистам "МГ", что проблемные во время паводка районы города находятся на особом контроле. 11 марта в Уральске установилась теплая погода, и вместе с тем началось обильное таяние снега. Корреспонденты "МГ" проехались по проблемным районам города и посмотрели, как обстоят дела. Житель микрорайона "Жулдыз" Ахмет рассказал, что в прошлом году их не топило, потому что снега было немного, а в этом году люди боятся подтопления. К тому же "КамАЗы" свозили снег недалеко от их микрорайона. Булат АМИРГАЛИЕВ подтвердил, что, действительно, бригады вывози
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Руководитель МГК ДЭП: «В этом году »Жулдыз« и »Сарытау« топить не будет»
Руководитель МГК ДЭП Булат АМИРГАЛИЕВ рассказал журналистам "МГ", что проблемные во время паводка районы города находятся на особом контроле.
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 11 марта в Уральске установилась теплая погода, и вместе с тем началось обильное таяние снега. Корреспонденты "МГ" проехались по проблемным районам города и посмотрели, как обстоят дела. Житель микрорайона "Жулдыз" Ахмет рассказал, что в прошлом году их не топило, потому что снега было немного, а в этом году люди боятся подтопления. К тому же "КамАЗы" свозили снег недалеко от их микрорайона. Булат АМИРГАЛИЕВ подтвердил, что, действительно, бригады вывозили снег туда, потому что там проходит балка, по которой весь растаявший снег стечет в Деркул. - В поселке снега нет, мы чистили, - говорит Булат АМИРГАЛИЕВ. - Со дворов люди сами должны вывозить снег. Мы прочистили все улицы в "Жулдызе", чтобы каждый человек мог проехать к своему дому. Вода, конечно, будет, без этого нельзя, но топить людей практически не будет. В конце района стоят три дома, построенных по ипотеке, их в прошлом году подтопляло. В этом году летом мы их обваловали, чтоб не было подтопления. Рассказал руководитель ДЭПа и о канале, который делали в районе "Сарытау". - Канал мы делали совместно с геодезистами, - пояснил Булат АМИРГАЛИЕВ. - Теперь вода со Свистун-горы не будет топить людей. Она пойдет по каналу в Аниськино озеро. Нужно отметить, что канал сделан в три ряда, то есть если один наполнится, то вода пойдет во второй и третий каналы соответственно. Обратился Булат Джазитович и к горожанам с просьбой не поднимать панику. По его словам, за сегодняшний день от горожан поступило 46 заявлений о подтоплении. - Как только заявка поступает, наши люди выезжают, - говорит АМИРГАЛИЕВ. - Но там были лишь небольшие лужицы. А мы ведь еще и ЧСников вызываем. Сегодня мы работали в городе, откачивали с ул Елизарова, Лермонтова, Ихсанова, район ресторана "Звезда". Мы знаем все проблемные места в городе, их у нас 86. Все они у нас на контроле.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
снег подтопление МГК ДЭП

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