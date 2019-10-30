Руководитель отдела образования в ЗКО подозревается в получении взятки (видео)

Чиновник подозревается в получении 1,9 млн тенге от предпринимателя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел образования Чингирлауского района ЗКО» по подозрению в получении взятки. - Он подозревается в получении взятки в размере 1, 9 млн тенге от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий ГУ и средних образовательных школ Чингирлауского района, - сообщили в антикоррупционной с

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел образования Чингирлауского района ЗКО» по подозрению в получении взятки.

- Он подозревается в получении взятки в размере 1, 9 млн тенге от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий ГУ и средних образовательных школ Чингирлауского района, - сообщили в антикоррупционной службе.

Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП г.Уральск ДП ЗКО. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.