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Социум

Руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило ветерана ВОВ с 95-летием

Сегодня, 4 марта, руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Надежду МЕЛЬНИКОВУ. Надежда Александровна МЕЛЬНИКОВА родилась 5 марта 1920 года в маленьком белорусском поселке Ветчин. Со слов Надежды Александровны, на фронт была призвана военным комиссариатом в 1942 году, и до конца войны ей довелось воевать в партизанском штабе, укрываясь в белорусских лесах. - Первым в партизанский отряд ушел мой брат, а потом уж и я, - говорит ветеран. – К тому времени у меня был сынишка, мужа призвали на фронт. Занимались подрывной деятельностью, взрывал
Marat
Руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило ветерана ВОВ с 95-летием
Сегодня, 4 марта, руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Надежду МЕЛЬНИКОВУ.
veteran
veteran
 Надежда Александровна МЕЛЬНИКОВА родилась 5 марта 1920 года в маленьком белорусском поселке Ветчин. Со слов Надежды Александровны, на фронт была призвана военным комиссариатом в 1942 году, и до конца войны ей довелось воевать в партизанском штабе, укрываясь в белорусских лесах. - Первым в партизанский отряд ушел мой брат, а потом уж и я, - говорит ветеран. – К тому времени у меня был сынишка, мужа призвали на фронт. Занимались подрывной деятельностью, взрывали железные дороги, мосты. Не давали врагу идти в глубь страны. Не обошлось у Надежды Александровны и без ранений, самое тяжелое пришлось от осколка, который повредил щеку. Но самой тяжелой была рана куда более глубокая – потеря всех близких ей людей. Село, где проживали ее родители с сестрами и детьми, сожгли дотла вместе с жителями фашистские захватчики. Только чудо спасло ее сынишку, который в то время находился в дальнем селе у своей крестной. В 1945 году получила Надежда Александровна  похоронку на любимого мужа. Оставшись без родных и близких людей, она решилась после войны покинуть родную Белоруссию и отправилась на целину в Костанайскую область, где устроилась работать библиотекарем. И только в 1970 году переехала в Уральск, где работала не покладая рук в сельской местности. За многочисленные боевые заслуги Надежда Александровна имеет около 20 медалей. В преддверии юбилея и Международного женского дня Надежду Александровна поздравило руководство департамента госслужбы ЗКО, от всей души пожелав ей здоровья и долголетия. - Спасибо, что не забыли про меня. Это так приятно, когда вспоминают о нас стариках. Пусть у вас всегда будет мирное небо над головой, - пожелала Надежда Александровна.
ветеран ВОВ

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