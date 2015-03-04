Руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило ветерана ВОВ с 95-летием

Сегодня, 4 марта, руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Надежду МЕЛЬНИКОВУ. Надежда Александровна МЕЛЬНИКОВА родилась 5 марта 1920 года в маленьком белорусском поселке Ветчин. Со слов Надежды Александровны, на фронт была призвана военным комиссариатом в 1942 году, и до конца войны ей довелось воевать в партизанском штабе, укрываясь в белорусских лесах. - Первым в партизанский отряд ушел мой брат, а потом уж и я, - говорит ветеран. – К тому времени у меня был сынишка, мужа призвали на фронт. Занимались подрывной деятельностью, взрывал