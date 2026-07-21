Русло реки превратили в карьер: в Казахстане незаконно добыли песок на 719 млн тенге

В Костанайской области бизнесмен устроил масштабную нелегальную добычу песка прямо из русла реки Тобол.

Департамент АФМ по Костанайской области завершил расследование дела о незаконном недропользовании. Руководитель ТОО "СТС-Цемент" устроил масштабный карьер прямо в акватории реки Тобол, выйдя далеко за пределы отведенного государством участка.

По данным следствия, тонны речного песка добывали гидромеханизированным способом - со дна реки его непрерывно вычерпывали два мощных земснаряда. За время работы нелегального бизнеса коммерсант успел реализовать более 113 тысяч кубометров стройматериала на общую сумму 719 миллионов тенге.

Дикая добыча нанесла тяжелый удар по экосистеме региона: гидрологический режим реки оказался нарушен, а берега начали разрушаться.

- В результате незаконной деятельности причинён экологический ущерб водным и земельным ресурсам: изменено русло реки Тобол, разрушена береговая линия, нарушен гидрологический режим, образовались участки заболачивания, - подчеркнули в АФМ.

Масштаб катастрофы подтвердили космические снимки: площадь изувеченных земель водного фонда превысила 28 тысяч квадратных метров. Чтобы спасти Тобол, теперь потребуется комплексная рекультивация, расчистка дна и капительное укрепление берегов.

По решению суда на имущество фигуранта уже наложен арест - под санкции попали 12 автомобилей, 10 земельных участков и нежилое помещение.

Уголовное дело направлено в суд.