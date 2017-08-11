«Рухани жаңғыру»: 20 жоба және және 113 кіші жоба бекітілді
Қоғамда сілкініс туғызған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша облыста ауқымды жұмыс жүргізілуде. Президент әр азаматқа қоғамдық сананы жаңғыртудың мақсаты мен міндетін түсіндіруді тапсырған болатын. Облыс бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру бойынша кең көлемде жұмыс атқарылуда. - Біріншіден, «Рухани жаңғыру» бағдарламасының өңірлік жоба офисі ашылды. Өңірлік жоба кеңсесі жобалық менеджмент негізінде құрылып, жұмыс атқаруда. 3 қызметкерден тұратын кеңсе штаты жасақталды. Екіншіден, өңірлік жұмыс тобы мен сарапшылар кеңесі құрылды. Олардың отырыстары өткізілді. Үшін