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Социум

«Рухани жаңғыру»: 20 жоба және және 113 кіші жоба бекітілді

Қоғамда сілкініс туғызған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша облыста ауқымды жұмыс жүргізілуде. Президент әр азаматқа қоғамдық сананы жаңғыртудың мақсаты мен міндетін түсіндіруді тапсырған болатын. Облыс бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру бойынша кең көлемде жұмыс атқарылуда. - Біріншіден, «Рухани жаңғыру» бағдарламасының өңірлік жоба офисі ашылды. Өңірлік жоба кеңсесі жобалық менеджмент негізінде құрылып, жұмыс атқаруда. 3 қызметкерден тұратын кеңсе штаты жасақталды. Екіншіден, өңірлік жұмыс тобы мен сарапшылар кеңесі құрылды. Олардың отырыстары өткізілді. Үшін
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«Рухани жаңғыру»: 20 жоба және және 113 кіші жоба бекітілді
Қоғамда сілкініс туғызған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша облыста ауқымды жұмыс жүргізілуде.
Президент әр азаматқа қоғамдық сананы жаңғыртудың мақсаты мен міндетін түсіндіруді тапсырған болатын. Облыс бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру бойынша кең көлемде жұмыс атқарылуда. - Біріншіден, «Рухани жаңғыру» бағдарламасының өңірлік жоба офисі ашылды. Өңірлік жоба кеңсесі жобалық менеджмент негізінде құрылып, жұмыс атқаруда. 3 қызметкерден тұратын кеңсе штаты жасақталды. Екіншіден, өңірлік жұмыс тобы мен сарапшылар кеңесі құрылды. Олардың отырыстары өткізілді. Үшіншіден, Орал қалалық және аудандық жұмыс топтары құрылып, шаралар жоспары бекітілді. Төртіншіден, жобалар тізімі анықталып, жарғылары мен құжаттары жасалды. 20 жоба және және 113 кіші жоба бекітілді. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын Ақжайық өңірінің зиялы қауымы мен жастары қолдап, қуаттап отыр, - дейді Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов. Бүгінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасының нақты жобалары елге таныстырыла бастады. Өткен аптада «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы бойынша 100 қастерлі орыннан тұратын республикалық тізімге біздің өңірден екі нысан енді. Атап айтқанда, Бөкей ордасы тарихи-музейлік кешені және Жайық қалашығы. Енді өңірлік нысандар зерделенуде. - Астана қаласынан кеше ғана бір топ делегация келген болатын. Арнайы комиссия Қазталов, Бөкей ордасы, Жәнібек, Жаңақала аудандарының микросакральді орындарын аралады. Бүгін-ертең Ақжайық, Шыңғырлау аудандарында өз жұмысын жалғастырады. Осы орайда аудан әкімдерінен біздің сұрайтынымыз: елдің-жердің тарихын білетін, жақсы түсіндіре алатын өлкетанушылар мен тарихшыларды осы жұмысқа араластырып, оларға жол бастау болып, қолдау көрсетсеңіздер екен, - дейді облыс маслихатының депутаты Салтанат ТҰМАНБАЕВА. Осы тұста облыс әкімі де өз ұсынысын айтты. - Киелі жерлер дегенде, бір нәрсеге мұқият болайық. Біз кіші және орта молалардың барлығын «киелі жер» жасап жібермейік. Содан сақ болайық. Жалпы тарихтың орны бөлек. Ал жалпы «жаңғыру» дегенді жастарымыз қалай түсініп жатыр? Бұл бағдарламаға жаңа технологияларды қалай қабыстырамыз? Осыны ойлануымыз керек. Жастарға қоғамдық сананы жаңғыртуды өз тілімен түсіндіруіміз керек, - деп ойын қорытты өңір басшысы. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 6 арнайы жобадан, 4 кіші бағдарламадан, 13 базалық бағыттан тұрады. Облыста 5 жылда жасалатын жобалар мен шаралардың тізімі бекітілген. Өңірде бүгінде «Құлпытастар сырын ашайық» жобасы жүзеге асуда. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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