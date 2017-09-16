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Социум

«Рухани жаңғыру» жобасы аясында ұйымдастырылған шаралардың санынан гөрі сапасы маңызды болуы керек

Өңірге жұмыс сапарымен келген Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай осылай деп мәлімдеді. Достық үйінің төрінде өткен алқалы жиында Елбасының тікелей тапсырысымен қолға алынған «Рухани жаңғыру» жобасы талқыға түсті. Батыс Қазақстан облысының басшысы Алтай Көлгінов мәртебелі мейманға 90-нан аса этнос тұратын Ақжайықтағы өңірлік ассамблеяда 130-ға тарта мүше, 20 мыңнан аса белсенді, 52 этномәдени орталық барын жеткізді. Достық үйінде облыстық Ассамблея мен оның құрылымдық бөлімшелерінің, барлық этно-мәдени орталықтардың жұмыс жасауы үшін де толық жағдай бары айтылды. О
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«Рухани жаңғыру» жобасы аясында ұйымдастырылған шаралардың санынан гөрі сапасы маңызды болуы керек
Өңірге жұмыс сапарымен келген Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай осылай деп мәлімдеді. Достық үйінің төрінде өткен алқалы жиында Елбасының тікелей тапсырысымен қолға алынған «Рухани жаңғыру» жобасы талқыға түсті.
  Батыс Қазақстан облысының басшысы Алтай Көлгінов мәртебелі мейманға 90-нан аса этнос тұратын Ақжайықтағы өңірлік ассамблеяда 130-ға тарта мүше, 20 мыңнан аса белсенді, 52 этномәдени орталық барын жеткізді. Достық үйінде облыстық Ассамблея мен оның құрылымдық бөлімшелерінің, барлық этно-мәдени орталықтардың жұмыс жасауы үшін де толық жағдай бары айтылды. Облысымызға жұмыс сапарымен табан тіреген ассамблея төрағасының орынбасары ең алдымен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша атқарылар істерге тоқталды. -«Ұлттық рухымызды айқындар бұл бағдарлама бір-екі жылға арналған бағдарлама емес.Сол себепті сапасынан саны көп дөңгелек үстел, түрлі жиналысты азайтып, мәні мен маңызы зор, жұртшылық үшін пайдалы іс-шараларды ұйымдастыру керектігіне басымдық беруіміз тиіс»,- дейдіҚазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Қамзабекұлы. Көпшілік бір сарынды, жаттанды шаралар мен тыңдаған адамды ұйқы бастыратын, қызықсыз баяндамалар оқылатын жиындардан мезі болғалы қашан. Сол себепті жасқа да, кәріге де ортақ, шын мәнінде жанға азық, көңілге медеу болатын жобаларды тауып, оларға қолдау білдіру қажет. «Ел іші-өнер кеніші»,-деп дана қазақ бекер айтпаған. Қаншама таланттар мен шеберлерлердің танылмай жатқаны демеушілердің болмауынан. Мінекей осындай жандарға аз да болса қолдау көрсетілсе, сауабы мен тиер пайдасы зор іс болары анық екені жиында кеңінен толғанды. Облыста ел тарихы мен табиғатына қатысты, оны аға ұрпақтың қадірлеп, жас ұрпақтың танып, тағзым жасауы бағытында атқарылар шаралар легі де аз емес. Соны бірі «100 киелі мекен» және «Туған жерге тағзым» бағдарламалық жобалары. Жиын барысында Дархан Мыңбай Ассамблея алдында тұрған мақсат-міндеттерге тоқталып, батысқазақстандықтар жұмысына сәттілік тіледі.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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