С 1 апреля казахстанские права стали недействительны в России

Запрет касается иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, а также россиян с зарубежными правами, въехавших в страну после этой даты.

Запрет касается иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, а также россиян с зарубежными правами, въехавших в страну после этой даты. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Иностранцам, в том числе казахстанцам, которые приехали в Россию после 1 апреля 2024 года, был предоставлен льготный период в один год для использования своих водительских прав. Однако по истечению этого срока они также должны были пройти экзамен на получение российских прав.

С 1 апреля 2025 года езда с иностранными правами будет считаться нарушением — водителей будут штрафовать за управление транспортным средством без права на это. Штраф по статье 12.7 КоАП РФ составляет от 5 до 15 тысяч рублей (от 30 750 до 92 250 тенге). За бесправную езду машину могут задержать и поместить на штрафстоянку. Исключение составляют граждане Беларуси и россияне с правами, выданными в Беларуси. Их документы продолжат действовать.

Приезжающие в Россию на своем транспорте на период до одного года иностранцы смогут использовать национальные водительские удостоверения. Накопившие в России штрафы мигранты, легализоваться не смогут, иными словами, получить гражданство или вид на жительство, не уплатив долги по административным правонарушениям в РФ, по штрафам, невозможно.

Для казахстанцев, планирующих обменивать свои водительские удостоверения, важно заранее подготовить все необходимые документы:

паспорт;

документ, подтверждающий законность пребывания в России;

водительские права, выданные в стране гражданства водителя;

квитанцию об уплате госпошлины;

медицинскую справку;

перевод иностранных документов на русский язык, заверенный у нотариуса.

К слову, если иностранные права были утеряны, заменить их сразу на российские нельзя. Водителю нужно восстановить документ в стране, где их выдали. Другой вариант — получить водительское удостоверение РФ, пройдя обучение в автошколе и сдав теоретический и практический экзамены в ГИБДД России.